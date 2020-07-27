В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»

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Правоохранителями проверено более 2500 владельцев гражданского оружия. В отношении нарушителей правил условий хранения оружия составлены 33 административных протокола.Из незаконного оборота изъята 49 единица оружия, из них - 30 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, изъято более 1900 патронов различного калибра и 330 грамм пороха.Выявлено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.Так, в частности в Самаре, сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали местную жительницу. Женщина 1984 года рождения подозревается в том, что хранила дома на улице Арзамасская, 92 патрона калибра 5,6 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что подозреваемая ранее судима за организацию притона и в настоящее время нигде не работает, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области