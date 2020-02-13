В Самарской области почтут память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

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В мероприятиях примут участие ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, представители органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, городского округа Самара, общественных ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, молодежь.Начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот деньутвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России»,подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года.15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч советских солдат и офицеров, не вернулись с афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Советские и российские военнослужащие направлялись в Корею и Вьетнам, Сирию и Египет, Мозамбик и Анголу, Югославию и «горячиеточки» республик бывшего СССР. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. 25 тысяч - отдали свои жизни во время исполнения служебного долга, передает пресс-служба облправительства.Фото: из открытых источников