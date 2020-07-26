В Самарской области почтили память Соловецких юнг

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С раннего утра самарская набережная заполнилась людьми в тельняшках. Многие пришли с женами и детьми. Старшина запаса Сергей Савинкин привел на набережную внуков – Артема и Захара. Ребята говорят, что им очень нравится атмосфера военно-морского праздника. А еще они гордятся тем, что их дед служил на подводной лодке. «Мы обязательно будем служить на море», – рапортуют Артем и Захар.Сергей Савинкин служил на Тихоокеанском флоте, за плечами старшины три автономки. «Армия многое мне дала, и я стараюсь передавать морские традиции внукам. Мне особенно приятно, что в последние годы день ВМФ проходит около памятника Соловецким юнгам. Это и есть связь поколений. Наши дети и внуки должны знать историю своей страны», – уверен старшина запаса.Памятник Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной посвящен подвигу ребят, которые в военные годы были зачислены в школу юнг. На Соловецких островах готовили боцманов, рулевых, электриков, мотористов, акустиков, сигнальщиков. Из Куйбышевской области через школу юнг прошли около 700 мальчишек. Больше половины – не вернулись с войны.Сейчас в губернии проживает пять ветеранов, прошедших суровую школу юнг. Военная закалка позволяет им и сейчас, не смотря на возраст, вести активный образ жизни.«Они бодры как никогда, – говорит председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов ВМФ Сергей Логинов. – Да, они уходили в школу юнг 14-летними мальчишками, и первое время к ним и относились как к детям. Но только до того момента, когда они проявляли себя настоящими моряками, бойцами. После этого они воевали наравне с другими».Стела в честь волжских юнг была открыта в Самаре в 1992 году в том самом месте, откуда добровольцы-мальчишки уезжали в школу юнг. Это место свято для каждого моряка.«Военно-морской флот в сердце каждого волгаря, и не случайно мы собираемся здесь – на алее Соловецких юнг, – отметил губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя моряков. – Российский флот, сохраняя верность присяге и Андреевскому флагу, стоя на защите рубежей нашего государства, добился того, что Россия является крупнейшей военно-морской державой. Так было, так есть и так будет».Глава региона отметил, что куйбышевцы – выпускники школы юнг служили и воевали на всех флотах и флотилиях.«В столь юном возрасте они встали на защиту нашей Родины в кровавой схватке со свирепым врагом. И победили. Я горд, что такая страница истории есть в летописи Самарской области. И есть она благодаря героическому подвигу наших с вами земляков, – сказал руководитель области. – Мы сегодня можем поприветствовать тех, кто в строю, кто сохраняет память, ведет патриотическую работу и передает знания, навыки героического поколения будущим морякам».Герой России Владимир Шаманов отметил, что всего в школе Юнг было пять выпусков. Четыре моряка стали Героями Советского Союза, столько же – Героями социалистического труда.«Мы все знаем произведения замечательного Соловецкого юнги Валентина Пикуля и много других замечательных сыновей, которые совершили подвиг, взрослели вместе со страной, мужали и одержали победу. Большое спасибо флотским ветеранам, которые на самарской земле помнят, чтут и продолжают развивать эти традиции», – сказал Владимир Шаманов.После торжественной части Дмитрий Азаров вместе с депутатами, действующими и отставными офицерами и ветеранами ВМФ возложили цветы к памятнику.«Особые ощущения в такой момент, – говорит ветеран морской пехоты Сергей Мордишов. – Я два года отслужил срочную на Северном флоте. Армия – это братство, взаимопомощь в любой ситуации. И это остается на всю жизнь».