В Самарской области ожидают дождь и мокрый снег

341

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине дня 08.11.2019 с сохранением ночью 09.11.2019 в большинстве районов и г. Самара ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (15-49 мм).Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.