Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мара Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Лишь в серии пенальти самарская команда уступила
Юноши "Крыльев" заняли четвертое место в финале Первенства России
Качественная икра представляет собой плотную жирноватую массу, которая состоит из отдельных зёрен, лопающихся при раскусывании.
Диетолог рассказала, кому может навредить красная икра
Поздравить выдающегося земляка с юбилеем приехал глава региона Дмитрий Азаров, а также члены клуба Почетных граждан.
Сегодня 90-летие отмечает Почетный гражданин СО Александр Николаевич Григоревский
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается сильный снег
18 человек доставлены в больницу с травмами.
В Забайкалье автобус слетел с моста и перевернулся, погибли 15 человек
Из улетевшей в кювет цистерны под Сызранью разлилась нефть
Из улетевшей в кювет цистерны под Сызранью разлилась нефть
Google, Apple и другие просят Путина отклонить закон о предустановке российских приложений на смартфоны
Google, Apple и другие просят Путина отклонить закон о предустановке российских приложений на смартфоны
сегодня  Воскресенье, 1 декабря, 17:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 64.08
-0.02
EUR 70.55
-0.02
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области ожидается сильный снег

1 декабря 2019 13:40
206
Будьте внимательны и осторожны!
По информации Приволжского УГМС «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 01.12.2019 местами по Самарской области ожидается сильный снег 6-19 мм».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

- На случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;
- подготовьте нескользкую обувь;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;
- не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;
- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 декабря 2019  16:23
Мара Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про "лихачей на Gelandewagen".
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Мара Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про "лихачей на Gelandewagen".  Социум
66
1 декабря 2019  15:11
Качественная икра представляет собой плотную жирноватую массу, которая состоит из отдельных зёрен, лопающихся при раскусывании.
Диетолог рассказала, кому может навредить красная икра
Качественная икра представляет собой плотную жирноватую массу, которая состоит из отдельных зёрен, лопающихся при раскусывании.  Социум
88
1 декабря 2019  14:01
Поздравить выдающегося земляка с юбилеем приехал глава региона Дмитрий Азаров, а также члены клуба Почетных граждан.
Сегодня 90-летие отмечает Почетный гражданин СО Александр Николаевич Григоревский
Поздравить выдающегося земляка с юбилеем приехал глава региона Дмитрий Азаров, а также члены клуба Почетных граждан.  Социум
130
Весь список

Здравоохранение
29 ноября 2019  20:06
Горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу.
Врачи развеяли мифы о народных средствах для лечения гриппа
Горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу.   Здравоохранение
524
29 ноября 2019  16:15
Ранее сельчанам для получения медпомощи приходилось преодолевать расстояние в 10 км до ЦРБ. Теперь вся помощь в шаговой доступности.
Медицинская помощь стала доступнее жителям села Пролейка
Ранее сельчанам для получения медпомощи приходилось преодолевать расстояние в 10 км до ЦРБ. Теперь вся помощь в шаговой доступности.  Здравоохранение
480
29 ноября 2019  16:01
Для обследования приглашаются, в первую очередь, работники вредных производств, а также имеющие в анамнезе хронические заболевания или жалобы на здоровье.
Всероссийская акция «Онкопатруль» пройдет в Самаре
Для обследования приглашаются, в первую очередь, работники вредных производств, а также имеющие в анамнезе хронические заболевания или жалобы на... Здравоохранение
399
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
90
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14839
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14697
Весь список
Туризм
29 ноября 2019  13:26
Катар упростит визовый режим для россиян в 2022 году
Катар упростит визовый режим для россиян в 2022 году
   Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
353
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
282
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
437
Весь список
Образование
28 ноября 2019  19:54
Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования.
На 80 году жизни скоропостижно скончался профессор, первый министр образования и науки СО Ефим Коган
Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования.  Образование
1057
28 ноября 2019  11:27
В Новокуйбышевске прошёл территориальный семинар Государственная итоговая аттестация: основные итоги и направления развития»
В Новокуйбышевске прошёл территориальный семинар «Государственная итоговая аттестация: основные итоги и направления развития»
В этом году в Самарской области ЕГЭ будет проходить уже двадцатый раз. Образование
248
27 ноября 2019  13:26
Молодые эрудиты соберутся в Самаре на финале фестиваля Интеллект-63
Молодые эрудиты соберутся в Самаре на финале фестиваля «Интеллект-63»
В этом году для участия в финале фестиваля подали заявки 16 муниципальных образований области. Образование
238
Весь список

Культура
30 ноября 2019  07:50
К 75-летию Великой Победы «Русское Радио» даст серию концертов
 2020 год будет ознаменован празднованием одного из самых великих и значимых для всего человечества юбилеев — 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне... Культура
40
29 ноября 2019  09:42
Концерт лауреатов Международного фестиваля-конкурса искусств «Беларусь – моя песня!» пройдет в Самаре
Концерт лауреатов Международного фестиваля-конкурса искусств «Беларусь – моя песня!» пройдет в Самаре
В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства. Культура
230
28 ноября 2019  16:00
Костюм очень сложный и требует огромной работы.
В Самарском театре оперы и балета шьют костюм-трансформер для русалки
Костюм очень сложный и требует огромной работы.  Культура
349
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
82
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15472
Весь список
Мода
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
50
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
80
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
165
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
393
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
352
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
665
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
973
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
887
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
613
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
405
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
628
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1807
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2315
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1591
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1931
Весь список

Мероприятия
Сегодня 90-летие отмечает Почетный гражданин СО Александр Николаевич Григоревский
В Загородном парке открылись ещё два стенда, посвященные игрокам "Крыльев Советов" 40-х годов
Дед Мороз из Великого Устюга в понедельник устроит праздник в самарском парке Гагарина
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные