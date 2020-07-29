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В Самарской области ожидается гроза

29 июля 2020 14:29
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В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза с сохранением до конца дня и вечером.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза с сохранением до конца дня и вечером.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при грозе:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.

Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии


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Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства
29 июля 2020  12:11 
Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства
 В этом году размер федеральной субсидии на стимулирование жилищного строительства в расчёте на кв. м жилья в три раза больше по сравнению с предыдущим годом.  Строительство
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Еще четверо больных коронавирусом умерли в Самарской области
29 июля 2020  11:47 
Еще четверо больных коронавирусом умерли в Самарской области
За сутки на 29 июля в регионе выявлены еще 32 заболевших коронавирусом.   Здравоохранение
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Акценты
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих межнациональное единство.
29 июля 2020  18:26 
Дмитрий Азаров: «Крайне важно сохранить традиции наших предков»
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих... Политика региона
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Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом.
29 июля 2020  15:28 
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество Самарской области и Ингушетии
Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом.  Политика региона
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Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».
28 июля 2020  20:39 
Комплексный ремонт улицы Победы в Самаре завершится до конца сентября
Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».  Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
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