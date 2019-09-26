В Самарской области отпраздновали День машиностроителя

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Машиностроителей губернии от имени главы региона поздравил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области. В своем выступлении он подчеркнул, что машиностроение является безусловным фундаментом самарской промышленности.«Цифры говорят сами за себя. По итогам прошлого года объем отгрузки в машиностроительном комплексе Самарской области составил около 600 миллиардов рублей», — сказал председатель областного Правительства. Он отметил, что каждое предприятие машиностроительной отрасли вносит свой вклад в экономическое развитие области, обеспечивая Самарской области репутацию экономически, инновационно, технологически развитого региона.Виктор Кудряшов поблагодарил собравшихся в зале машиностроителей за ответственное отношение к выбранному делу, честный самоотверженный труд: «Главным богатством предприятий являются люди, опытные и молодые работники, ветераны, люди разных специальностей, трудолюбивые, талантливые, умные — все те, руками которых куется слава машиностроительного комплекса нашего региона».В машиностроении Самарской области трудятся свыше 130 тысяч человек — это около 13% населения, задействованного в экономике нашей губернии. В целом машиностроительный комплекс региона объединяет более 200 крупных и средних предприятий и организаций, или 47% от общего числа предприятий обрабатывающих производств области.По информации областного министерства промышленности и торговли, в прошлом году машиностроительными предприятиями области уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 25,9% от налоговых поступлений обрабатывающих производств Самарской области или 6,6% налоговых поступлений от общего объема налогов и сборов по региону.На мероприятии состоялось торжественное вручение наград Губернатора Самарской области лучшим работникам машиностроительной отрасли региона. Праздник завершился выступлениями творческих коллективов губернии, передает пресс-служба облправительства.