В Самарской области отметят День окончания Второй мировой войны

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Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».В возложении примут участие представители ветеранских общественных организаций, молодежных патриотических объединений и жители города.2 сентября объявлен памятной датой в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии». Международно-правовым основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на бортуамериканского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу, передает пресс-служба облправительства.