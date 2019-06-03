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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области отметят День эколога

3 июня 2019 15:09
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5 июня в 11.00 в Самарской государственной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня эколога.
5 июня в 11.00 в Самарской государственной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня эколога.

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, учрежденный в 1972 году на 27 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выбор даты
обоснован тем, что в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год). Конференция приняла
декларацию, содержащую 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности, направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. В ней впервые было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды для нынешних и
будущих поколений является первостепенной задачей человечества. Всемирный день окружающей среды является для ООН одним из основных способов привлечь
внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

В Российской Федерации эта дата Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2007 № 933 объявлена Днем эколога. Впервые День эколога был проведен в
2008 году. Появление этого праздника в России подчеркивает важность профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений
всех уровней, неправительственных экологических организаций и всех, кто способствует сохранению природы и окружающей среды.

В 2013 году День эколога был включен в перечень мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным
значимым событиям, отмечаемых в Самарской области.

В рамках торжественной церемонии запланировано подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2018», который ежегодно, начиная с 2000 года, проводится на территории Самарской области. Конкурс позволяет проанализировать природоохранную деятельность в регионе, оценить усилия муниципальных образований, организаций и граждан, направленные на обеспечение экологической безопасности, выявить наиболее активных, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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