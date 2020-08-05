В Самарской области открываются кинотеатры, но с ограничениями

254

С сегодняшнего дня возобновляется проведение областных и муниципальных физкультурных мероприятий, но пока с условием – не более 50 участников, сообщает оперштаб.Для досуга жителей открываются кинотеатры, но с ограничениями – залы должны быть заполнены на 30%, а зрителей может быть не более 50 человек.Что касается культурно-досуговых учреждений, им разрешается проводить мероприятия на улице, если количество человек будет не более 50, а коллективам и «кружкам» – также в помещениях при условии не более 10 участников.Решение о возобновлении работы каждого учреждения будут принимать местные власти в муниципалитетах.Количество людей на торжественных церемониях в ЗАГСах будет рассчитываться, исходя из площади зала – 1 человек на 4 кв. метра.