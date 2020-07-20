В Самарской области открыты 18 муниципальных пляжей

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в г. Самара – 6 городские пляжи 1, 2, 4 очередей самарской набережной, городские пляжи Загородного парка, спуск Советской Армии, городской пляж в Красноглинском районе.в г. Новокуйбышевск – 3 муниципальных пляжа Сакулино 1, Сакулино 2, озеро Орлово, 2 детских пляжа в ДЦ «Березка»;в г. Чапаевске – 1 детский пляж ДОУ «Дружба»;в г. Тольятти – 1 городской пляж в Центарльном районе, 1 пляж базы отдыха «Фортуна»;в г. Жигулевск – 1 пляж базы отдыха «Стрежень»;в г. Отрадное – 1 городской пляж (детского лагеря «Остров детства»);в Волжском районе – 1 детский пляж детского лагеря «Волжанин»;в Сергиевском районе – 2 муниципальных пляжа на озерах Липовое и Банное;в Ставропольском районе - 2 муниципальных пляжа Ягодное 1, 2;в Шигонском районе – 1 муниципальный пляж с.п. Муранка, 1 пляж базы отдыха «Голубая Гавань»;в Безенчукском районе – 2 муниципальных пляжа в с. Екатериновка и с. Васильевка.Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!Не забывайте о безопасности, следите за детьми. Соблюдайте правила безопасного поведения на воде!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.