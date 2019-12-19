В Самарской области открылся Центр добровольчества
19 декабря 2019 16:12
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Участие в мероприятии приняли председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров России Иван Радько, а также активные добровольцы региона, для которых были организованы тематические мастер-классы и экскурсия.
Ресурсный центр расположился в здании Самарского машиностроительного колледжа. В рамках региональной составляющей федеральной программы
«Социальная активность» национального проекта «Образование» проведён капитальный ремонт помещений центра.
Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества оснащен всем необходимым для комфортной работы волонтёров и организаторов волонтёрского
движения. Он включает несколько зон и рабочих пространств. Например, есть зона гостеприимства — многофункциональная площадка, доступная для проведения мастер-классов, встреч и других мероприятий.
В рамках открытия центра в зоне гостеприимства проходили сразу два мастер-класса: от молодежной общественной организации «Лига молодых» и от
региональной общественной организации «Свежий ветер». Гости лично приняли участие в создании поздравительных новогодних открыток для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также узнали, как с помощью кастомайзинга можно вдохнуть в старые вещи новую жизнь.
«Надо иметь большое сердце и чистую душу, чтобы искренне помогать людям, мотивировать их на добрые дела. Движение добровольцев Самарской области самое масштабное в России. В регионе живут более 150 тысяч волонтёров, которые активно участвуют в ключевых мероприятиях, социально значимых проектах, оказывают всяческую помощь и поддержку жителям губернии, нуждающимся в заботе и внимании. Самарские организации являются родоначальниками очень важных добровольческих движений России: «Лиза Алерт», «Волонтеры Победы», «Том Сойер Фест», «Старость в радость»,
«Инклюзивный клуб добровольцев» и другие. Центр добровольчества получил свой комфортный дом, где можно не только работать, но и обучаться, общаться, реализовывать новые идеи, многие из них вырастут в большие федеральные проекты, которыми мы будем гордиться», - поделился своими впечатлениями Виктор Кудряшов.
«Могу сказать, что Самарская область – один из лидеров в развитии волонтёрской деятельности в нашей стране по совершенно разным направлениям.
Следующий год Президент России объявил Годом памяти и славы. Очень важно, чтобы волонтёры помогли в организации ключевых событий, посвященных 75-летию Победы. То, что сейчас в Самаре открылся Ресурсный центр поддержки добровольчества, станет огромным плюсом в выстраивании работы
добровольцев», — уверена Ольга Амельченкова.
«Самарская область – активный участник федеральных программ и проектов в сфере добровольчества. Ресурсный центр ставит перед собой не только задачи по привлечению волонтеров, но и более важные – создание условий для их комфортного существования. Новое помещение откроет новые возможности для волонтёров и НКО. Уже сейчас можно сказать, что Самарская область – это один из самых успешных регионов, которые внедряют новые проекты, а мы делимся ими на федеральном уровне, их тиражируют и принимают в других регионах», - рассказал Иван Радько.
Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества уже начал свою работу по адресу проспект Масленникова, 37 и доступен для каждого волонтёра
Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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