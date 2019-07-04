В Самарской области открылся Грушинский фестиваль
4 июля 2019 16:31
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С открытием фестиваля начали работу тематические сцены. В этом году действует 14 различных эстрад, на которых выступает более 200 бардов. По
прогнозам фестиваль ожидает порядка 30 тысяч посетителей из России и стран зарубежья.
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское
трио выступят на главной сцене. Специальные гости Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов (проект «Частный случай») после выступления на основной сцене
переместятся в камерное пространство «Квартира», где устроят импровизированное поэтическое соревнование с участием современных поэтов.
В этом году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Григорий Данской, Ксения
Полтева, Катя Котеночкина, Татьяна Дрыгина, и многие другие.
Одна из самых важных эстрад Грушинского – «Детская поющая республика», которая в 2019 году ожидает более 500 участников из разных регионов страны.
Финалисты отборочных туров вместе со взрослыми исполнителями выступят в ночь с субботы на воскресенье на сцене-гитаре.
Фестивальная поляна оснащена всей необходимой социальной инфраструктурой: открыто 20 пунктов общественного питания. Продукты питания можно приобрести в зоне торговли. На поляне работают 4 скважины с водой, которая соответствует всем санитарным нормам. За безопасностью во время фестиваля следят сотрудники полиции, работают медики и кареты скорой помощи.
Полностью готов к приёму гостей и пляж. С 9 утра и до 8 вечера на берегу будет работать служба спасателей.
«С уверенностью можно говорить о том, что на 4 июля Грушинский фестиваль полностью готов к работе, отлажена вся необходимая для жизни
инфраструктура. Например, в этом году отреставрировали скамейки для зрителей, расположенные на горе перед сценой-гитарой. По всем параметрам фестиваль готов принять более 50 тысяч гостей, по состоянию на 4 июля на поляну уже прибыло свыше 5 тысяч человек. На Грушинской поляне огромное количество детей, постепенно приезжают барды. Работают все концертные площадки, начались конкурсные прослушивания исполнителей.
Грушинский фестиваль является главной площадкой авторской песни в стране, поскольку на него приезжают победители других фестивалей авторской песни, проводимых в России, сразу на второй этап прослушивания, минуя первый. На плавучую сцену - гитару, которая уже оборудована и установлена на воде, в субботу вечером выйдут лучшие из лучших бардов со всей страны. Фестиваль насыщен масштабной культурной программой, и я убежден, что в этом году он будет особенным и незабываемым», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.
Организаторы предупреждают гостей фестиваля о высокой пожарной опасности в летний период и рекомендуют уделять особое внимание правилам
обращения с огнем, передает пресс-служба облправительства.
До фестивальной поляны можно добраться на электричках из Самары и Тольятти. В дня проведения Грушинского фестиваля запущены дополнительные электропоезда. С расписанием электропоездов можно будет ознакомиться на официальном сайте фестиваля авторской песни им. В. Грушина.
На территории поляны организована автомобильная парковка. Стоимость въезда личного транспорта на фестивальную поляну составляет 1000 рублей.
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