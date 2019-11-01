В Самарской области откроется филиал ГМИИ им.Пушкина - одного из ведущих музеев страны и мира

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В ходе рабочей командировки губернаторпровёл встречу с директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва)В ходе встречи достигнута принципиальная договоренность об открытии в регионе филиала ГМИИ им.Пушкина - одного из ведущих музеев страны и мира, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.