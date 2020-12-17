В Самарской области опубликованы правила работы ресторанов и кафе в новогодние праздники

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Власти Самарской области окончательно определились с тем, как будут работать заведения общепита в предстоящие праздники. Под официальный запрет попали корпоративы, но рестораны, кафе и бары смогут продолжать работу с уже привычными ограничениями. Они прописаны в новом постановлении о дальнейших мерах против коронавируса, опубликованном 16 декабря.



«Ограничить до особого распоряжения работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 по местному времени при заполнении более 50% посадочных мест», — указывается в документе.



Напомним, ситуация с работой общепита вызывала у предпринимателей Самарской области особую обеспокоенность. Тольяттинские бизнесмены в конце осени даже обратились в оперштаб с просьбой не вводить для таких заведений дополнительные ограничительные меры. Отмечалось, что рестораны, кафе и бары понесли существенные убытки в период первой волны пандемии, а новогодние праздники для многих чуть ли не единственная возможность сохранить бизнес на плаву.



Таким образом, общепит сможет работать в праздничные дни, но от традиционных корпоративов в новогоднюю ночь придется отказаться.



«Запретить проведение новогодних корпоративных мероприятий на территории Самарской области», — указано кратко в постановлении.



Добавим, для всех организаций и предпринимателей региона продлены обязательства, касающиеся соблюдения санитарных норм и правил, установленных Роспотребнадзором, необходимости соблюдения личной гигиены работниками, проведения дезинфекции, сообщает Нетипичная Самара.

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