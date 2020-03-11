В Самарской области определят лучшего пилота дронов среди студентов ПФО

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Это первый межрегиональный конкурс профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Участие в нём принимают представители 4 регионов ПФО (Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и республики Башкортостан).После жеребьевки и инструктажа по технике безопасности конкурсанты приступят к выполнению первого конкурсного задания - пилотированию. Им предстоит провести беспилотный летательный аппарат через «полосу препятствий». Всего же надо будет выполнить три задания.В прошлом учебном году (2018-2019 гг.) сразу в 3 организациях среднего профессионального образования региона состоялся набор студентов на специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Она входит в ТОП-50 самых востребованных и перспективных профессий на рынке труда.На приобретение учебного оборудования Самарскому техникуму авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова в 2019 году из областного бюджета было выделено 16 миллионов рублей.Напомним, что 2019-й по решению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова был объявлен годом среднего профессионального образования. В течение года из областного бюджета были выделены средства на обновление материально-технической базы учреждений среднего профобразования. В результате 9 техникумов и колледжей Самарской оснастили современным оборудованием свои лаборатории и мастерские по специальностям и профессиям, вошедшим в ТОП-50 самых востребованных и перспективных профессий на рынке труда. Так, на 65 млн. руб. закуплено оборудования для обучения по мехатронике, беспилотным летательным аппаратам, сварке, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, информационным технологиям, передает пресс-служба облправительства.