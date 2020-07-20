В Самарской области определили лучшего наставника
20 июля 2020 14:41
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На победу претендовали 23 конкурсанта.
Создание условий для развития наставничества является одной из задач национального проекта «Образование», который стартовал в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Путина.
Конкурс «Лучший наставник» проходит в рамках реализации на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» - «Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков».
Наставники из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) предприятий участвуют в формировании содержания образования и обучают студентов практическим навыкам и приемам в работе, что позволяет сократить время адаптации молодого сотрудника на предприятии.
«В нашем регионе подготовке квалифицированных специалистов уделяет большое внимание Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Как ранее отмечал Глава региона, наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров. Успех предприятия зависит от квалификации его персонала, от мастерства и мотивации работников, от их готовности осваивать новые технологии и оборудование, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Конкурс среди наставников предприятий, реализующих дуальное обучение, проводится в Самарской области с 2017 года. И с каждым разом количество участников дуального, то есть практико-ориентированного обучения возрастает. Для сравнения: в 2017-2018 учебном году обучались 1384 студента, в 2018-2019 – уже более 2500 человек. В этом учебном году по данной системе обучаются более 4000 студентов 56 образовательных организаций под руководством более 1000 наставников с 767 предприятий-работодателей региона».
Особенность конкурса наставников этого года в том, что в нем смогли принять участие предприятия, организации региона независимо от формы собственности и рода деятельности. Раньше в конкурсе принимали участие наставники только крупных ведущих предприятий региона: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод приборных подшипников», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Салют» и других. Также в этом году впервые методическое мастерство участников конкурса оценивалось через анкетирование молодых работников. В нем приняли участие более 60 человек.
Экспертная комиссия, в которую входили представители промышленных предприятий, профессиональных образовательных организаций, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области», а также представители министерства промышленности и торговли, министерства труда, занятости и миграционной политики, министерства образования и науки Самарской области, определила тройку победителей.
Первое место занял актер МБУ ТКК «Драматический театр им. А. Н. Толстого» Владимир Калялин. Становление его в качестве наставника началось в 1995 году. Он ставит своей задачей увидеть потенциал каждого студента, дать возможность ученику почувствовать себя успешным. Второе место занял Сергей Маврин, сотрудник ООО «ПромАвтоГаз». «Бронзу» получила Ольга Кучер, наставник из ООО «Волна», передает пресс-служба облправительства.
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