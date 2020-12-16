В Самарской области наложили запрет на новогодние корпоративы

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Отметить праздник большой компанией не выйдет - здоровье дороже.



В Самарской области запретили проведение корпоративов. Такое постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров 16 декабря.



Отмечать праздник в большой и шумной компании в ресторанах, кафе или на предприятиях официально нельзя. Такое решение приняли, чтобы снизить риск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.



К слову, развлекательные заведения — столовые, бары, закусочные, рестораны, кафе — все равно не смогут принимать большое количество гостей в новогоднюю ночь. Постановление ограничивает их работу с 23:00 до 6:00 при заполнении более 50 % посадочных мест, сообщает портал СОВА.