В Самарской области начнут тестировать интеллектуальную транспортную систему
7 июня 2019 18:25
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В области будет протестирована интеллектуальная транспортная система (ИТС) нового поколения, совмещенная с платформой Vehicle-to-Everything (V2X), которая обеспечивает обмен данными между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры. С этой технологией повышается уровень безопасности дорожного движения, перемещение для водителя становится более удобным. Кроме того, V2X будет стандартом для работы беспилотного транспорта.
Гурко поблагодарил область за присоединение к эксперименту по отработке беспилотных технологий. В рамках подписанного соглашения будет реализован проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы нового поколения. Ориентировочно реализация данного проекта начнется уже в этом году.
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