В Самарской области началась регистрация участников проекта «Билет в будущее»

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Первые онлайн пробы нового сезона состоялись в понедельник, 3 августа. Занятия для школьников, заинтересовавшихся веб-дизайном, провели наставники Самарского государственного колледжа.«До конца августа профессиональные пробы в нашей области будут проходить в онлайн формате по 29 компетенциям. Но как только снимут эпидемиологические ограничения, наставники 55 региональных площадок будут готовы проводить практические очные занятия по 77 компетенциям. Не исключено, что к сентябрю количество площадок еще возрастёт. Их конкурсный отбор в Самарской области продолжается», - рассказала региональный координатор проекта Татьяна Четверикова.В этом году базой для практических мероприятий стали не только колледжи и техникумы. Впервые к проекту подключились ВУЗы, что расширило выбор доступных для профессиональных проб компетенций. Растёт и список компаний, чьи сотрудники готовы делиться своим опытом с будущими профессионалами. Так Торгово-промышленная палата г. Тольятти пока ограничилась тремя компетенциями, чтобы опробовать новые профориентационные методики, предлагаемые организаторами проекта «Билет в будущее». «Работа со школьниками – это «игра в длинную», где выигрывают все стороны: школьники и их родители, бизнес и учебные заведения. А наша задача связать всех участников процесса и, по возможности, активно использовать при этом навыки и компетенции своих сотрудников и экспертов», - объясняет руководитель проектного офиса Торгово-промышленной палаты г.Тольятти Дмитрий Колесников.Пользу от работы в проекте уже оценили специалисты учебного Центра «Современные технологии» (ООО "ТехноСофт"), а поэтому в числе первых присоединились к новому сезону. У компании есть все необходимые инструменты и возможности, чтобы проводить занятия в онлайн формате без потери качества.«В прошлом году в нашем учебном центре прошли профессиональные пробы более 700 ребят. Искренне надеемся, что для них это было полезно в части профессионального самоопределения, - говорит директор центра Вячеслав Гинсбург. - Разнообразие IT-курсов для детей сегодня ставит в тупик родителей, которые планируют дальнейшее образование своих детей. Проект поможет понять разницу между компьютерными направлениями и выбрать действительно профессию будущего», передает пресс-служба облправительства.