В Самарской области начала работу ультрасовременная лаборатория по оценке качества молока

74

В настоящее время три животноводческих предприятия Самарской области уже воспользовались возможностями новой молочной лаборатории,установленной на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта«Экспорт продукции АПК». С процессом проведения мониторинга и оценки качества молока ООО «Радуга» ознакомился министр сельского хозяйства ипродовольствия Николай Абашин.Контрольно-ассистентской службой в ходе контрольной дойки было отобрано 800 проб. За час через анализатор проходит 100 образцов, данные подаются на компьютер. Итоги мониторинга 12 показателей помогут хозяйствам не только скорректировать рацион скота в случае, если наблюдается, что нормы содержания жира и белка нарушены, но и выявить больных животных. Диагностика скрытого мастита, а также стадии развития болезни позволяет подобрать правильное лечение. На ноябрь сформирован предварительный график проведения анализов для 11 молочных хозяйств. Заинтересованность в данных исследованиях проявил ряд предприятий соседних регионов. «Мы решаем важнейшую государственную задачу по обеспечению качества продукции», - подчеркнул министр.Руководитель регионального департамента ветеринарии Александр Шашкин и директор Самарской облветлаборатории Сергей Лавров рассказали и об иной деятельности учреждения. В рамках работы ГБУ проводятся исследования на вирусные и инфекционные заболевания, анализируются состав и качество кормов, а также же готовая пищевая продукция.За последние несколько лет лаборатория и ее исследовательские центры были значительно модернизированы за счёт новейшего оборудования как импортного, так и отечественного производства. Усилена деятельность учреждения и высококвалифицированными кадрами: после производственной практики в лабораторию устраиваются выпускники Самарского государственного аграрного университета. В ходе беседы с молодыми сотрудниками Николай Абашин поинтересовался условиями, оплатой труда и планами профессионального карьерного роста, передает пресс-служба облправительства.