В Самарской области начала работу ещё одна мини-ярмарка «Самарский продукт»

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Поддержка местных товаропроизводителей – одна из составляющих стратегии лидерства Самарской области. Региональная символика «Сделано в Самарской области», «Самарский продукт» разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова для продвижения местных товаров. Как подчеркнула Наталья Катина, мини-ярмарки - это возможность для небольшого бизнеса предложить свою продукцию потребителям, рассказать о ней.С начала 2020 года сертификат на право использования товарного знака «Сделано в Самарской области», «Самарский продукт» могут получить и самозанятые, соответствующие изменения уже внесены в нормативные документы. Получить разрешение на присвоение региональной символики могут организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые, осуществляющие производство товаров на территории губернии. Перемены заметны каждому. В настоящее время региональная символика «Самарский продукт» вручена более100 производителям.Свою продукцию на мини-ярмарке представили самарские самозанятые и предприниматели, специализирующиеся на изготовлении декоративных сувениров и инсталляций. Для местных производителей, получивших товарный знак «Самарский продукт», организаторы предусмотрели участие на льготных условиях.Мини-ярмарки будут работать в выходные дни до конца сентября в ТЦ «Аврора» и ТЦ «Мега-Сити», передает пресс-служба облправительства.