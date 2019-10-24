В Самарской области набирает обороты нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
24 октября 2019 13:11
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Компания «Газпром газораспределение Самара» подала заявку на участие в нацпроекте. Специалисты Федерального и Регионального центров компетенций посетили предприятие для обсуждения дальнейшего.
«Мы видим в данном проекте возможность расширить наши какие-то узкие места, требующие этого, увидеть возможные недостатки и сделать это направление наиболее эффективным», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.
Тренеры-эксперты центров компетенций в сфере производительности труда имеют четкий план действий для каждой компании. На первом месте – повышение производительности труда. С 10 процентов в первый год до 30 процентов через 3 года. Это большая задача, но благодаря инструментам бережливого производства — одного из направлений нацпроекта, она вполне решаема.
«Бережливое производство как философия давно зарекомендовало себя не только в России, но и в мире, и применение инструментов бережливого производства на федеральном уровне и позволит добиться, чтобы предприятия были экономически эффективными», — подчеркнул руководитель проекта Федерального центра компетенций Константин Пашутин.
Основная задача, как непосредственных участников проекта, так и специалистов центров компетенций, выявить возможности для уменьшения времени производства продукта, сокращения различных неиспользуемых запасов на предприятии и, конечно, обучения сотрудников и подготовки будущих сертифицированных тренеров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что наращивание темпов производительности труда на предприятиях региона – это одно из ключевых направлений работы Правительства региона, поскольку от этого зависит благосостояние жителей губернии.
Отметим, что в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» могут участвовать организации из несырьевых отраслей, а различные меры господдержки помогут им выйти на качественно новый уровень. Уже второй год самарский регион является участником этого нацпроекта. Сейчас ведется активная работа по вовлечению предприятий, расположенных на территории области, в мероприятие федерального уровня.
«Национальный проект, курируемый министерством, дает возможность получить опыт и знания для улучшения процессов на производстве. На сегодня уже 80 заявок подано на сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, 12 предприятий проект реализовало и еще на 50 ведется работа — тем самым достигнут значительный рост показателей», — прокомментировал министр промышленности и торговли Михаил Жданов, передает пресс-служба облправительства.
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