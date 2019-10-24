В Самарской области набирает обороты нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

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В настоящее время 80 предприятий Самарской области подали заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости населения». Основная его цель – повысить производительность труда на предприятиях, с пользой использовать время и трудовые ресурсы, чтобы производить больше продукции. На этой неделе еще одно предприятие губернии включилось в госпроект. Президент Россиипоставил задачу увеличить темпы роста производительности труда на предприятиях базовых отраслей на 5% в год, чтобы к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира. Ведь конечная цель всей стратегии проекта – повысить качество жизни людей.Компания «Газпром газораспределение Самара» подала заявку на участие в нацпроекте. Специалисты Федерального и Регионального центров компетенций посетили предприятие для обсуждения дальнейшего.«Мы видим в данном проекте возможность расширить наши какие-то узкие места, требующие этого, увидеть возможные недостатки и сделать это направление наиболее эффективным», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара»Тренеры-эксперты центров компетенций в сфере производительности труда имеют четкий план действий для каждой компании. На первом месте – повышение производительности труда. С 10 процентов в первый год до 30 процентов через 3 года. Это большая задача, но благодаря инструментам бережливого производства — одного из направлений нацпроекта, она вполне решаема.«Бережливое производство как философия давно зарекомендовало себя не только в России, но и в мире, и применение инструментов бережливого производства на федеральном уровне и позволит добиться, чтобы предприятия были экономически эффективными», — подчеркнул руководитель проекта Федерального центра компетенцийОсновная задача, как непосредственных участников проекта, так и специалистов центров компетенций, выявить возможности для уменьшения времени производства продукта, сокращения различных неиспользуемых запасов на предприятии и, конечно, обучения сотрудников и подготовки будущих сертифицированных тренеров.Губернатор Самарской областинеоднократно отмечал, что наращивание темпов производительности труда на предприятиях региона – это одно из ключевых направлений работы Правительства региона, поскольку от этого зависит благосостояние жителей губернии.Отметим, что в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» могут участвовать организации из несырьевых отраслей, а различные меры господдержки помогут им выйти на качественно новый уровень. Уже второй год самарский регион является участником этого нацпроекта. Сейчас ведется активная работа по вовлечению предприятий, расположенных на территории области, в мероприятие федерального уровня.«Национальный проект, курируемый министерством, дает возможность получить опыт и знания для улучшения процессов на производстве. На сегодня уже 80 заявок подано на сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, 12 предприятий проект реализовало и еще на 50 ведется работа — тем самым достигнут значительный рост показателей», — прокомментировал министр промышленности и торговли, передает пресс-служба облправительства.