В Самарской области на ППС потренировались тушить пожар

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Огонь охватил участок площадью 15 м2. Задачей сотрудников стала отработка порядка действий и ликвидация очага возгорания.«Мы на практике отработали порядок действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций – эвакуация из зданий ППС проведена в кратчайшие сроки, рабочая бригада действовала слаженно при тушении учебного пожара. Мы также удостоверились в исправности системы пожарной сигнализации. Тренировка входит в комплекс профилактических мероприятий, нацеленных на подготовку к пожароопасному летнему сезону. Отмечу, что тренировка проводилась с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии коронавируса», – отметил главный инженер ППС Сызрань Александр Юртаев.Как только «очаг возгорания» был обнаружен, сотрудники ППС сообщили о нем в Главное Управление МЧС России по Самарской области. За две минуты персонал покинул здание, работники станции из 12 человек под руководством главного инженера Александра Юртаева справилась с поставленной задачей и потушила пожар.Подобные мероприятия проводятся ежегодно на всех промывочно-пропарочных станциях ПГК в рамках реализации комплексного плана мероприятий по соблюдению требований безопасности во время пожароопасного летнего периода. Тренировки повышают уровень готовности производственных объектов к непредвиденным ситуациям.