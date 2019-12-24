В Самарской области муж и жена удочерили двух девочек и "наследовали" огромные долги

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В пресс-службе Россельхозбанка прокомментировали скандальную историю об удочерении детей в Самарской области и "наследовании" огромных долгов.В заложниках ситуации оказалась семья из одного из районов Самарской области. Супруги решили удочерить девочек 5 и 8 лет. А когда необходимые документы были подписаны — узнали об огромном долге.Оказалось, что биологическая мать девочек не выплатила банку деньги, взяв в ипотеку квартиру. Задолженность составляет около полутора миллионов плюс еще около полумиллиона в качестве пени, говорят приемные родители. Выяснилось также, что квартиру должны были продать судебные приставы, но сделать это не получилось. В органах опеки Чапаевска ситуацию прокомментировать не смогли, сославшись на тайну усыновления."Дети умершей получили не только имущество наследователя в виде двух квартир, но и обязанности умершей перед банком и ее долговые обязательства. Заемщица в одностороннем порядке в 2015 году прекратила выплаты по кредитному договору, в рамках которого ей в 2013 году был предоставлен ипотечный заем на покупку квартиры в Чапаевске в размере 1 млн рублей. Наследники вправе отказаться от наследства, оформив официальный документ. Квартира после этого будет продана на торгах, а вырученные деньги направлены на оплату задолженности", — заявили в пресс-службе банка.В банке также сообщили, что готовы пойти навстречу наследникам, заключив мировое соглашение по платежам до решения вопроса о размере комфортного ежемесячного платежа по ипотеке.Сейчас приемные родители через суд пытаются обжаловать действия судебных приставов, которые должны были выставить на торги купленную в ипотеку квартиру и таким образом погасить долги девочек.