120

В Самарской области мухи-трихограммы продолжают стоять на страже леса. Их личинки паразитируют в яйцах других насекомых, которые поедают зеленые насаждения. Сотрудники Филиала ФБУ «РОСЛЕСЗАЩИТА» и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провели очередной мониторинг распространения ранее заселенных мух-трихограмм на территории экспериментального участка лесного фонда.

Впервые в Ново-Буянском лесничестве заселили мух-трихограмм в начале лета. Сегодня они успешно ведут борьбу с вредителем хвойных культур - звездчатым пилильщиком-ткачом.

Самка ткача откладывает яйца на хвою сосны. Плодовитость одной самки составляет 50-80 яиц. В начале июля личинки опускаются в почву на глубину 5-20 см, где и зимуют. Личинки могут находиться в почве несколько лет. Все это затрудняет борьбу с вредителями при помощи пестицидов. Кроме того, химические способы борьбы нельзя применять вблизи водоемов и населенных пунктов.

Руководитель управления охраны, защиты, воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Владимир Самаркин отметил: «При возникновении вспышки вредителя работы проводятся в кратчайшие сроки. Медлить нельзя, иначе урон за год может быть огромный – полная гибель значительной части насаждений».

В Самарской области впервые в России был внедрен новый метод борьбы с вредителями. В отличие от химической обработки он не влечет за собой негативных последствий, при этом является очень эффективным. Чтобы очистить от вредителя 200 гектаров леса нужно всего 100 граммов мушиных яиц. При этом сами мушки для леса и других его обитателей совершенно безвредны.

Уже есть первые результаты их жизнедеятельности – с уверенностью можно сказать, что личинок вредителей стало на порядок меньше.

Главный консультант минлесхоза Татьяна Черныховская рассказала, что трихограмма может проживать в лесах несколько поколений. Это обеспечивает продолжительный эффект борьбы с вредителем, ведь моментально избавиться от звёздчатого пилильщика-ткача невозможно, нужно минимум пять лет.

Данные осеннего учёта численности вредителей будут направлены в лабораторию для дальнейшего анализа. Результат позволит установить норму выпуска трихограмм в леса Самарской области.

Сохранение лесов – одна из важнейших задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В Самарской области этот нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который убежден, что забота об экологии – значимая часть стратегии лидерства нашего региона, передает пресс-служба облправительства.