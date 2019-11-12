В Самарской области люди с ограниченными возможностями могут обратиться за помощью в Систему «112» через SMS-сервис

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Для того, чтобы отправить SMS с сотового телефона, в строке получатель необходимо указать номер 112 и заполнить сообщение. В сообщении обязательно должно быть указано место, описание происшествия, данные заявителя (ФИО и номер телефона для связи) и информация, что он является лицом с ограничением по слуху.Номер «112» доступен бесплатно как со стационарного (проводного), так и мобильных телефонов, в том числе, и с общественных телефонов-автоматов.Оператор может одновременно вызвать на место происшествия сразу несколько экипажей экстренных служб – «скорую помощь», полицию, пожарную охрану, спасателей МЧС, службу газа.Система «112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Сужба предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, передает пресс-служба облправительства.