В Самарской области лучшим отцам вручили Знак общественного признания

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Праздник «Отец. Отчество. Отечество» проходит в Самарской области 12-ый год подряд. Традиционно лучшим отцам региона вручают Знак общественного признания «Во славу отцовства». Этот год не стал исключением. Кандидатуры для награждения выдвигали муниципальные образования региона. Отбирал лауреатов Экспертный совет, в состав которого входят представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, благотворительного фонда «Радость», общественной организации приемных семей, межрегиональной общественной организации «Большая семья», депутаты думы г.о. Самара, Уполномоченный по правам ребенка Самарской области.В этом году награды получили 26 отцов в 6 номинациях:-отцовский труд в приемной семье;-отцовский труд в кровной многодетной семье;-отец, достойно воспитавший трех и более детей;-воспитание детей отцом без матери;-деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе;-деятельность и поступки, связанные со спасением жизни детей в текущем году.Всего за 12 лет было награждено 448 человек.По мнению организаторов, главная цель праздника - привлечь внимание общества к значимости роли отцовства наряду с материнством, а также укрепление семейных ценностей.Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила: «Сегодня среди награжденных мужчины, которые являются настоящим примером того, каким должен быть глава семейства. Многие из них приехали со своими детьми, и всегда, когда вручаешь награду, приятно смотреть в зал, на довольные лица их ребятишек и жён, которые гордятся своими папами. Наверное, это самая главная награда в жизни», передает пресс-служба облправительства.