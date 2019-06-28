В Самарской области готовятся провести Дни Мексики

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27 июня в Музее Модерна состоялась рабочая встреча представителей Правительства Самарской области с атташе по международным отношениям Посольства Мексикии атташе по культуре Посольства МексикиВо встрече приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области, представители министерства культуры Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, администрации г.о. Самара, ГБУ СО«Туристский информационный центр».Встреча была посвящена подготовке к проведению на территории нашего региона Дней культуры Мексики. Дружба между Самарской областью и Мексикой зародилась в прошлом году во время проведения в Самаре матчей ЧМ-2018. Сотни мексиканских болельщиков, приехавших поддержать свою команду, уезжали с самыми теплыми впечатлениями и яркими воспоминаниями о пребывании на волжских берегах.Как отметил Александр Фетисов, отношения между Самарой и Мексикой было решено поддержать и укрепить на уровне правительств еще во время проведения Чемпионата мира по футболу.И вот теперь наш регион готовится встретить лучших представителей мексиканской культуры, науки и просвещения, спорта и рестораторов. Самарская область, в свою очередь, готова поделиться опытом развития научно-образовательного центра. В рамках Дней культуры будет насыщенная выставочная программа. Также намечена дегустация национальных блюд, спортивные матчи по футболу и боксу, фестиваль мексиканского кино. Планируется привезти репродукции мексиканской художницы Фриды Кало, экспозицию национальных костюмов, атакже выставку документальных фотографий.«Музей Модерна, в котором мы сейчас находимся — очень хорошее пространство для проведения различных выставок. Архитектура здания соответствует периоду жизни Фриды Кало. И я думаю, что размещение выставки здесь — это удачное решение. В Музее Модерна особая атмосфера и посетители любят сюда приходить», — отметил Сергей Филиппов.Кроме того, в планах установка мемориальной доски на здании посольства Мексики, которое располагалось в Куйбышеве в военные годы.«Помимо культурной деятельности должен быть сделан и этот шаг — установление мемориальной доски. Должны быть и академические шаги в развитии наших отношений. У нас есть преподаватель университета и идея провести семинар, который затронет тему политических международных отношений. Для нас очень важно установить диалог между университетами, между студентами», — пояснил Мануэль Флорес Троче.Проведение Дней Мексики в Самарской области запланировано на октябрь текущего года, передает пресс-служба облправительства.