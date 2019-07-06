В Самарской области дорожные полицейские проводят профилактику ДТП с детьми

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Дорожные полицейские совместно с представителями многофункционального молодежного центра «Шанс» вблизи некоторых школ города Тольятти школ провели с детьми и подростками познавательное и интересное мероприятие. В игровой форме Госавтоинспекторы напомнили детям о правилах дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, сообщает облМВД.Многие из ребят признались, что знают и соблюдают ПДД. Например, они хорошо помнят, что до 14-ти лет запрещено движение на велосипедах по проезжей части, независимо «жилая зона» это или нет. А при переходе проезжей части по пешеходному переходу – необходимо спешиться и катить велосипед рядом.Сотрудники ГИБДД обратились с призывом к родителям: «В летний период времени дети большую часть времени проводят во дворах на игровых площадках. Чаще всего возвращаясь домой, они перебегают проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств даже не убедившись в безопасности. А при катании на велосипеде, пересекают проезжую часть не спешившись с велосипеда. Взрослым необходимо ежедневно напоминать детям о мерах личной безопасности при переходе проезжей части, а так же на личном примере показывать правильные действия на дороге, так как ребенок берет пример именно с Вас, ВЫ для него пример для подражания».