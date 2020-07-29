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В Самарской области больше всего автомобилей серого или серебристого цвета – 27%. Второе место по популярности у автомобилистов делят между собой серый и черный цвета. В них окрашены по 23% машин от общего числа в базе по Самарской области. Таким образом на эти три цвета приходится 73% рынка. По региону ездит 8% синих и голубых автомобилей, 6% выкрашены в красную гамму (красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю коричневого цвета приходится 5%, желтого чуть меньше – 4,5%. Зеленых авто – 3%, фиолетовых – менее 1%.«Выбор автомобилистов в пользу белых оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной принадлежности, в отличии, например от розового, и при продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, без отдельных затрат на покраску детали», – поделился аналитик Дрома Игорь Олейников.В целом по стране данные следующие: машин серого цвета — 30%, белого — 23%, черного 18%, синего – 10%, красного – 6,5%, зелёного 4,5%, желтого – 4%, коричневого – 3%. Интересно, что по сравнению с аналогичным исследованием Дрома в 2016 года красных автомобилей стало почти в два раза больше – 6,5% против 3,7%. Впрочем, лидеры остались прежние.Больше всего черных автомобилей ездит на Чукотке, в Чеченской республике и Ингушетии. Предпочтение белому отдают в Ставропольском крае – 34% и Амурской области – 32%. Чаще, чем в среднем по стране, синие и голубые транспортные средства встречаются в Калининградской области, а яркие красные машины в Новгородской области.В Москве распределение цветов выглядит так: белых автомобилей – 25%, черных – 24%, серых – 22%, синих – 10%, красный и коричневый набрали каждый по 6%, желтых – 3,5%, фиолетовых и зеленых машин суммарно менее 3%.