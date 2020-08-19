В Самарской области активно распространяется африканская чума свиней. Начиная с января 2020 года и по настоящее время, на территории губернии зафиксировано 84 случая АЧС. Африканская чума свиней на данный момент зафиксирована в Кошкинском, Красноярском, Ставропольском, Сызранском, Сергиевском, Исаклинском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Волжском, Шигонском районах, а также на территории Красноглинского внутригородского района Самары, в границах г. Новокуйбышевска и Жигулевска.
Африканская чума свиней – наносит огромный экономический ущерб сельскохозяйственной отрасли Самарской области, особенно сильно страдают личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, попавшие в карантинные зоны. Учитывая специфику АЧС, а также обширные хозяйственно-экономические связи между регионами, большой объем транзита грузового и пассажирского автотранспорта, существует вероятная угроза дальнейшего распространения вируса АЧС по территории Самарской области.
В тех районах, где объявлен карантин, устанавливаются жесткие ограничения, регламентированные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 “Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».
В эпизоотическом очаге запрещается:
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага; лиц, проживающих или временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировка животных;
- убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой в эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих или временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.
В эпизоотическом очаге осуществляется изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
В первой угрожаемой зоне запрещается:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны;
- реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;
- заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.
В первой угрожаемой зоне осуществляется изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту, и исключенных из первой угрожаемой зоны или направление их на убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Во второй угрожаемой зоне запрещается:
- реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны;
- закупка свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области, Департамента ветеринарии и Правительства Самарской области, объединив усилия, делают всё возможное для того, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней с неблагополучных территорий.
В очагах АЧС проводится дезинфекция всех помещений и площадок, где находились больные животные. Происходит изъятие и ликвидация всех свиней, находящихся в радиусе 5 км от очага заболевания. Ветеринары рассказывают гражданам, занимающихся свиноводством, о недопустимости выпускать животных за пределы помещений, где они содержатся, о необходимости строго соблюдать так называемый «безвыгульный» режим содержания, когда исключается любое соприкосновение с дикой фауной.
Однако, не смотря на все принимаемые меры, сдержать распространение АЧС у специалистов пока не получается.
Основные причины – несоблюдение отдельными гражданами ветеринарных и санитарно-биологических требований, которые касаются не только условий содержания свиней, но и выполнение правил по кормлению животных, утилизации отходов их жизнедеятельности, а также реализации мяса и соблюдения карантинных мер вблизи очагов АЧС.
Кроме того, африканская чума свиней продвигается вглубь Самарской области биологическим способом, то есть по причине естественной миграции диких кабанов, которые все дальше разносят опасную болезнь.
В связи со сложившейся ситуацией, в 13 муниципальных районах Самарской области в настоящее время введен режим чрезвычайно ситуации.
Для человека африканская чума свиней никакой опасности не представляет, ею болеют только свиньи и кабаны.
Однако заболевание может поставить под угрозу всю свиноводческую отрасль на территории региона, как в личных подворьях, так и в крупных свиноводческих хозяйствах.
Специалисты в круглосуточном режиме, без выходных работают в карантинных зонах, проводят работу с населением в очагах АЧС, отслеживают, чтобы люди не скрывали от ветеринарных служб наличие живых свиней или мясной продукции, которые могут быть заражены АЧС.
Нарушители ветеринарного законодательства привлекаются к ответственности в виде штрафа, в каждом случае в соответствии со ст. 9 Закона «О ветеринарии» выдаются требования об устранении выявленных нарушений, неисполнение которого влечет более существенный штраф.
В соответствии с выданными требованиями все хозяйствующие субъекты, осуществляющие содержание свинопоголовья, обязаны строго выполнять ветеринарно-санитарные требования и соответствовать высокому уровню защищенности, либо прекратить деятельность по содержанию свиней, передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.
Добавить комментарий