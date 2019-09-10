В Самарской области 143 предприятия повышают конкурентоспособность работников старшего поколения

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Так, центром занятости Самара заключены договора с 19 предприятиями Самары и Волжского района на обучение или повышение квалификации 646 работников старшего поколения. Фактически обучились 120 человек.Так, АО «Транснефть – Приволга» заключило договор с центром занятости населения на предоставление в 2019 году субсидии на возмещение затрат на профессиональное обучение и повышение квалификации 47 работников категории 50+.В настоящее время обучение осуществляется на базе Новокуйбышевского учебного комбината по направлениям: «слесарь по ремонту технологических установок», «электрогазосварщик», «слесарь КИП», «машинист трубоукладчика», «электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования».Для сотрудников дополнительное обучение гарантирует их востребованность со стороны работодателя, а для предприятия это возможность без дополнительных финансовых затрат повысить профессиональный уровень работников, в том числе в целях соответствия профстандартам.Инициативу участвовать в мероприятиях по повышению квалификации или переобучению может проявить как работодатель, так и сам работник. Для этого необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации и написать заявление, передает пресс-служба облправительства.