В Самарской испытательной лаборатории проверили качество и безопасность мёда

160

Анализировались образцы на такие показатели, как массовая доля воды, нерастворимых веществ, редуцирующих сахаров и сахарозы, наличие механических примесей, диастазное число, содержание гидроксиметилфурфураля, удельная электрическая проводимость, свободная кислотность.Также специалисты проверили мёд на наличие токсичных элементов (кадмий, мышьяк, свинец), антибиотиков тетрациклиновой группы (окситетрациклин, тетрациклин, хлортетрациклин), нитрофуранов и их метаболитов, сульфаниламидов.Результаты проведенной экспертизы показали, что все пробы мёда соответствовали требованиям ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия» и Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», передает пресс-служба Самарской испытательной лаборатории.Фото: пресс-служба Самарской испытательной лаборатории