В Самарской губдуме открылась выставка победителей и лауреатов детского конкурса «Твоя безопасная и качественная дорога»
22 мая 2019 15:41
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Организаторами выступили Самарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия», Самарская губернская дума, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и министерство образования и науки Самарской области.
«Основная задача нацпроекта – обеспечение безопасности дорожного движения. К этому стремиться как детям, так и взрослым: со школьной скамьи изучать и соблюдать правила дорожного движения, в свою очередь министерство приложит все усилия, чтобы наши дороги стали безопасными», - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.
На суд жури было представлено более 350 работ из 30 образовательных учреждений Самарской области в разных техниках и технологиях, таких как живопись, графика, макеты средового дизайна и благоустройства дорожной среды, арт-объекты благоустройства дорог, фотоискусство, плакат.
По словам регионального координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Алексея Степанова, который стал идейным
вдохновителем создания конкурса, работы, представленные школьниками, указывают вектор развития автомобильных дорог в будущем.
«Дети своими идеями опережают взрослых , мы удивлены их креативу, таланту. Хочется, чтобы такие дороги, элементы благоустройства появились и в стране, и в нашем городе», - подчеркнул он.
Обращаясь к участникам конкурса, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской
Думы Марина Сидухина отметила, что благополучие семей самарского региона в том числе зависит от безопасности автомобильных дорог.
«Мы будем стараться, чтобы наша жизнь была безопасной на безопасных дорогах», - резюмировала она.
Победителей и лауреатов конкурса наградили памятными подарками, благодарственными грамотами и дипломами. Планируется, что конкурс «Моя безопасная и качественная дорога» станет ежегодным, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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