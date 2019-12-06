В Самарской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов
6 декабря 2019 14:13
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«Я рада приветствовать вас сегодня - в день, напоминающий нам о том, что у всех людей равные возможности. Вы демонстрируете удивительную силу воли, несмотря ни на что, сохраняете радость жизни и подаете окружающим пример настоящей стойкости», - отметила Ирина Гриднева.
Также в этот день прошла церемония награждения лауреатов премии Главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». Данная премия уже в течение восьми лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья и представителям общественных организаций инвалидов, проявивших высокую социальную активность. В этом году на премию претендовали 34 человека, комиссией было отобрано 18 талантливых самарцев в шести номинациях. Так в номинации «Общественная деятельность» наград удостоены председатель общественной организации «Речники-Чернобыльцы» Владимир Квартальнов, член Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Ресурсный Центр» Максим Личардин, член общественной организации «Боевое Братство» Ирина Шорина; в номинации «Литература и искусство» - заместитель председателя общественной организации «Пушкинское общество» - руководитель музыкально поэтического клуба при ГКУ СО «КЦСОН» Железнодорожного района Галина Еськова, член Куйбышевской районной общественной организации инвалидов Александр Осин и участник коллектива «Инклюзивного театра «Непохожие» Дмитрий Банарцев.
Лауреатами в номинации «Образование и наука» в этом году стали директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Клуб Добровольцев» Алексей Транцев, заместитель председателя Кировской районной общественной организации инвалидов Людмила Коткина, педагог по декоративно-прикладному направлению Студии Инклюзивного Творчества Ольга Артамонова.
В номинации «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» отмечены сотрудник ООО «Самараавтожгут» Анатолий Мызников, президент региональной общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев Самарской области «Ватан» Рафик Гамбаров, член Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество глухих» Василий Штучка.
Лидерами в номинации «Техническое и народное творчество» стали член Самарской городской организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Елена Фролова, член Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение» Лидия Постоялкина, член Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Ресурсный Центр» Наталья Беспалова.
В номинации «Физическая культура и спорт» наградили члена Ленинской районной общественной организации инвалидов - волонтера Серебряного возраста Виктора Баранова, капитана команды общества инвалидов Советского района Татьяну Ножкину, а также президента дайв-клуба «Белая акула» Дмитрия Курунова.
Кроме того, благодарственными письмами Думы городского округа Самара были отмечены общественные организации инвалидов за большую социально культурную работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и активное участие в общественной жизни города.
В завершении мероприятия зрителей ожидала концертная программа «Моей душе покоя нет…», включающая музыку и песни из фильмов Эльдара Рязанова, передает пресс-служба горадминистрации.
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