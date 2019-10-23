В Самарской филармонии поздравили работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

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В Самарской области в транспортной отрасли трудится порядка 100 тысяч человек. Только в Самаре городским пассажирским транспортом пользуется более 500 тысяч человек, а общий объем пассажирских перевозок в регионе составляет более 292 млн человек в год.Сегодня парк легковых такси насчитывает 17 тысяч автомобилей, а парк общественного транспорта — более 5000 автобусов, 420 трамваев, 380 троллейбусов, 46 вагонов метро.От имени губернатора Самарской областис профессиональным праздником работников транспортной отрасли поздравил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области. «Автотранспортная отрасль является одной из самых значимых отраслей для любого региона. Без автомобильного и городского пассажирского транспорта невозможно успешное развитие экономики региона. От его надежного, бесперебойного функционирования зависит качество жизни людей, своевременная комфортная доставка пассажиров и грузов, медицинская помощь», — подчеркнул Иван Пивкин.Министр транспорта и автомобильных дорог вручил награды лучшим специалистам транспортной отрасли, в том числе Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Самарской области», Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области.Слова благодарности в адрес работников пассажирского транспорта и ветеранов прозвучали от заместителя председателя Общественной палаты Самарской области. «Ваш труд сложно переоценить, без вас многое в стране просто остановилось. Да, есть еще недостатки. Но благодаря вашему самоотверженному труду отрасль городского транспорта остановится все лучше и доступнее для людей», — обратился он к представителям отрасли, передает пресс-служба облправительства.