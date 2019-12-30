В Самарской Олимпийской Деревне будут праздновать Новый год до 3 часов утра
30 декабря 2019 14:58
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В 12:00 на лыжне стартует забег уходящего года для всех влюбленных в этот самый традиционный зимний вид спорта. Участникам предстоит пройти на беговых лыжах дистанцию более 5000 метров. Каждый участник забега получит памятную медаль.
В это же время (с 12:00 до 14:00) на Главной сцене пройдет традиционная ежедневная анимационная программа для детей с участием спортивных Деда Мороза и Снегурочки и лесных жителей.
На всей территории до 21:00 работают 15 бесплатных игровых площадок и аттракционы.
В 20:00 на главной сцене начнется 7-часовая праздничная программа “Встречаем Новый год!” и продлится она до 3 часов ночи. Гостей парка ждёт большой концерт, дискотека для детей и взрослых, подарки и призы.
Ответственные за новогоднее настроение:
- Барабанное шоу знаменитых самарских ударниц праздничного труда Loud Street Girl
- Квартет саксофонистов «Наши люди».
- Электрофолк-трио NeZabava: народные плясовые в современной обработке.
- Певческий ансамбль «Добро», исполняющий современные версии народных и авторских песен.
- Знаменитый театрализованный музыкальный перфоманс «Пластилиновый Дождь».
- Кавер-группы “ЭкватОр и “КАрица”
- Ваши любимые плясовые в исполнении дуэта «Матреха»
- Специальное поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
- А в 1:30 — новогодний салют из 4600 залпов!
Вести шоу будут Александр Чумак и Игорь Журавель.
Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской Деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные теплые боксы, передает пресс-служба облправительства.
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