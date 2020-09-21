В Самаре завершились международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2020

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В этом году международные студенческие соревнования в сфере информационной безопасности VolgaCTF проходили в новом формате. Все сервисы и игровая инфраструктура были развернуты в облаке. Это позволило зарубежным финалистам, которые не смогли приехать лично, принять участие на равных условиях с командами из Самары.

Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга (ИТМО), на втором месте — Новосибирск (НГУ), на третьем — Москва (МГУ). Самарскую область в общем зачете представляли 2 команды: из Самарского национального исследовательского университета и Самарского технического университета. Еще одна играла в качестве гостей. Всего в финале встретились 23 команды (в том числе 3 гостевых), из них 8 иностранных.

Все сервисы писались организаторами из Самары с привлечением экспертов других регионов.

В этом году призы были предоставлены Генеральным партнером соревнований - компанией «Ростелеком-Солар»: за первое место участники получили «Яндекс. Станции», за второе — портативные проекторы, за третье — пауэрбанки увеличенной емкости.

В честь 10-летия VolgaCTF юбилейные медали получили организаторы прошлых лет, партнеры, поддерживающие соревнования на протяжении долгого времени, и все, кто внес свой вклад в развитие мероприятия. Бонусом для очных участников в этом году стал эксклюзивный сувенирный мерч.

Организаторы VolgaCTF — институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области активно поддерживает и проводит всевозможные мероприятия и фестивали в сфере робототехники, программирования, информационной безопасности, в том числе VolgaCTF. Губернатор Дмитрий Азаров в одном из своих посланий дал поручение проводить в Самарской области больше интересных мероприятий для IT специалистов.

В регионе активно реализуется нацпроект «Цифровая экономика», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Работа ведется, в том числе, по программам «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики», и завершившиеся в Самаре соревнования VolgaCTF способствуют реализации этих программ, передает пресс-служба облправительства.

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