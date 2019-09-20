В Самаре завершились IX Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
20 сентября 2019 18:41
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После упорной борьбы были выявлены победители этих престижных соревнований, призы которым вручили врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев и руководитель подразделений Solar JSOC в г. Самара Артем Сафонов.
Первое место заняла команда университета ИТМО (Санкт-Петербург), на втором месте оказались студенты Новосибирского государственного университета. Замкнула тройку призеров команда Московского государственного университета.
Станислав Казарин отметил, что ждет большего от сборной команды самарских вузов в следующем, десятом юбилейном турнире VolgaCTF: «Мы постепенно становимся российскими лидерами в повестке информационной безопасности, проводим авторитетный турнир, куда съезжаются лучшие команды мира. И наши, самарские студенты, конкурируя с сильными соперниками, повышают свой уровень подготовки в сфере кибербезопасности. В Самарской области, благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова, уделяется особое внимание подготовке таких специалистов, и мы надеемся, что эти соревнования и в дальнейшем будут способствовать увеличению абитуриентов, которые поступят в самарские вузы на специальность «Информационная безопасность».
Соревнования VolgaCTF проходят в регионе уже девятый раз, и из местных студенческих выросли в федеральный и международный бренд. Проведение подобных мероприятий — важный элемент реализации таких федеральных проектов, как «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторы VolgaCTF — институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов.
VolgaCTF проводится в два этапа, ранее состоялся отборочный этап. Он проведен дистанционно в Интернете. В нем приняло участие более 1000 команд из разных стран. Участники выполняли задания по расследованию инцидентов компьютерной безопасности, криптографии и т.д. В финале соревнований в формате Capture the flag в Самаре встречались 16 лучших команд. Они состязались в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника.
Впервые на соревнованиях была поставлена задача противодействия фейковой информации, которую обсуждали на специальном круглом столе, прошедшем в рамках VolgaCTF в Самаре. Активное участие в нем принимали представители регионального правительства, Министерства иностранных дел, Минобороны РФ, разработчики программного обеспечения и психологи. Участники встречи отметили, что проблема фейковых новостей актуальна и на региональном уровне. Каждый день в сети Интернет появляются 150-200 новостей, касающихся событий в Самарской области, но далеко не все из них соответствуют действительности. Теперь отслеживать источники даже местных фейковых новостей станет проще, считает Станислав Казарин. Это связано с разработкой нового программного обеспечения, действующего по принципу антивируса. «Мы ищем системные пути по борьбе с дезинформацией, способы упреждения и выявления тех, кто занимаются подобной деятельностью. В Самаре уже тестируется система, позволяющая отслеживать, группировать и анализировать информацию из соцсетей», — рассказал он, передает пресс-служба облправительства.
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