В Самаре завершил свою работу федеральный форум «Живые инклюзивные практики»

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969 участников инклюзивного форума из 60 регионов России встретились в режиме онлайн, чтобы пройти тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов России, поучаствовать в дискуссиях, поделиться методиками социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Федеральный форум «Живые инклюзивные практики», организованный межрегиональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный ресурсный центр» с 22 по 24 сентября в Самаре, стал ключевым событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуется на средства президентского гранта. На старте форума к участникам обратились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В своих обращениях они подчеркнули значимость подобных мероприятий и важность труда активистов инклюзивного движения, которые не пасуют перед трудностями и все свои силы отдают заботе о тех, кто нуждается в поддержке.

Три дня, отведённые для форума, пролетели незаметно, обогатив всех участников новыми знаниями о возможностях в инклюзии. Благодаря форуму у его участников и гостей появилось более четкое понимание, что собой представляют инклюзивные практики. Проведена огромная кропотливая работа неравнодушных людей.

«Наша цель – помочь молодым людям с инвалидностью взять ответственность за судьбу в свои руки и начать действовать, – говорит директор форума и межрегиональной молодёжной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр» Алексей Транцев. – Важно, что государство готово подставить плечо людям с ограниченными возможностями здоровья. Отрадно, что у общественных организаций налажено тесное взаимодействие с региональной властью, благодаря чему форум стал одним из успешных проектов, о которых знают далеко за пределами Самарской области».

Своими впечатлениями в официальной группе форума в соцсетях делится его участник Анастасия Жукова: «Стараюсь брать максимум от вашего Форума! У вас очень продуманная программа, никаких ограничений на переключение между направлениями! Информация всегда вовремя поступает, только успевай заходить и впитывать её! Очень-очень душевные организаторы, спикеры, эксперты! Хотелось бы отметить быстрое реагирование администраторов на просьбы/поступление проблем и не менее быстрое их решение! Огромное вам всем спасибо от души! Вы делаете большое дело!» Основная образовательная программа включала пять направлений современной инклюзии – театр, туризм, медиа, танцы и волонтерская деятельность.

Владимир Васкевич из Санкт-Петербурга, модератор туристического направления форума, на своих мастер-классах делился опытом, как сделать путешествия бюджетными. А ещё Владимир набрал команду единомышленников, которые, возможно, в будущем организуют интересный инклюзивный тур.

Дарья Замятина, модератор направления «INC: АКТИВ» делилась компетенциями с теми, кто хочет получить образование и самостоятельно зарабатывать деньги. Константин Дебликов – успешный блогер, популяризирующий современной протезирование, научил тому, как хобби может изменить жизнь. Константин уверен, юноши и девушки должны знать, насколько функциональными могут быть искусственные конечности и как их правильно подобрать. Со-модератор направления «INC:МЕДИА» сам прошёл этот путь и сегодня уверенно пользуется протезом руки.

На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети