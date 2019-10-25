В Самаре завершается сезон «Вальс - проекта»

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25 октября в 18:30 во Дворце бракосочетания Самары (ул. Молодогвардейская, д. 238) состоится закрытие «Вальс – проекта» этого года, нас ждет завершающий разгар свадебного сезона - 2019 урок танца и яркие, незабываемые эмоции, которыми традиционно богат этот проект.В 2019 году ежегодный «Вальс – проект» открылся 29 апреля, в Международный день танца. К закрытию сезона проект включил одиннадцать мастер-классов по обучению молодоженов свадебному вальсу. Число участников проекта приближается к четырёмстам, что на четверть больше, чем в прошлом сезоне. «Вальс-проект» стартовал в 2017 году, с тех пор он стремительно набирает популярность среди будущих молодоженов Самары. Это вполне оправдано, ведь именно во Дворце бракосочетания, в атмосфере постоянного праздника и трепетных предсвадебных хлопот, можно за пару часов воплотить самые смелые мечты о лучшем свадебном танце.Цель проекта - ориентация молодых семей на сохранение культурных и семейных ценностей, организация совместного досуга будущих молодоженов. Концепция проекта связана с обучением свадебному танцу. Будущие молодожены разучивают основы вальса под руководством ведущих преподавателей спортивно-бальных танцев студии «Kristaliks». Полученные навыки могут быть применены для исполнения свадебного танца, первого супружеского танца во время государственнойрегистрации заключения брака.«Вальс-проект» - уникальная площадка по проведению бесплатных мастер-классов исполнения свадебного вальса. Молодые люди, не знавшие о классическом танце почти ничего, начинают танцевать самый настоящий вальс и покидают площадку мастер–класса неизменно счастливыми своим новым умением, передает пресс-служба облправительства.