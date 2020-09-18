В Самаре выберут лучшего пивовара страны

162

20 сентября в ТЦ «АМБАР» (Южное ш., 5) пройдет финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший пивовар», организаторами которого выступили Министерство труда и социальной защиты РФ, Правительство Самарской области. Официальными партнерами выступили ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и Самарский государственный технический университет.

За звание лучшего пивовара России поборются 27 участников из 20 субъектов России: Астраханской, Кировской, Курганской, Курской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского края, Ставропольского края, Республик Татарстан, Башкортостан, Крым.

Соревнования пройдут в два этапа:

– проверка теоретических знаний;

– выполнение практических заданий (определение дефектов пива, технологический контроль на различных этапах производства, идентификация пива по стилям, визуальное определение пивоваренного сырья и определение степени растворения солода и т.д.).

В течение всего конкурсного дня на территории ТЦ «АМБАР» будет работать анимационная выставка, посвященная достижениям российской пищевой (пивоваренной) промышленности. Также в программе – интересные конкурсы, розыгрыши и концертные номера. Вход бесплатный.

Победитель и призеры, которых определит независимое жюри, получат дипломы и денежные призы.

ПРОГРАММА

(второй уровень фуд-корта ТЦ «АМБАР»)

09.30-10.00 – открытие конкурса. Ведущие – Александр Семочкин и Юлия Красикова

10.30-11.30 – теоретический модуль конкурса

11.30-14.30 – выполнение практических заданий

19.00-20.00 – церемония награждения победителей

20.00-21.00 – праздничный концерт кавер-группы «Старый Третий», передает пресс-служба минтруда СО.