В Самаре вручили Юбилейную медаль в честь 75-летия Победы ветерану ВОВ Курышевой Алевтине Петровне

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«Для меня очень много значит, потому что это, можно сказать, вся моя жизнь. Я семнадцатилетней девчонкой в 1942 году была в армии. Пошла добровольно, просила меня направить на фронт. И вот уже в этом году я буду отмечать такой важный Юбилей нашей Победы», - поделилась воспоминаниями ветеран.Алевтина Петровна, родилась 22 февраля 1925 года в селе Обшаровка Приволжского района Самарской области. В 1942 году окончив среднюю школу подала заявление в районный военный комиссариат с просьбой добровольно зачислить ее на фронт. Алевтину Петровну направили в Москву в специальную женскую добровольческую стрелковую бригаду, где ее зачислили в минометную роту. В звании сержанта она была назначена командиром отделения минометчиков по защите столицы. В ноябре 1945 года Алевтину Петровну демобилизовали, она вышла замуж за военного-лейтенанта, с которым продолжала службу по гарнизонам Алтайского края и Новосибирска. В браке у них родились двое детей: сын и дочка.После демобилизации мужа семья стала проживать в Куйбышеве, где Алевтина Петровна устроилась работать на Куйбышевский механический завод мастером участка, совмещая работу с учебой. Алевтина Петровна всегда рада гостям, с удовольствием рассказывает интересные истории из трудового прошлого на 4 ГПЗ, показывает большую коллекцию фотографий, передает пресс-служба горадминистрации.