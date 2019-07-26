В Самаре временно меняются трассы следования автобусов маршрутов № 24 и № 92 по улице Молодогвардейской

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Автобусы маршрутов №№ 24, 92 проследуют следующим образом:- в направлении «в город» - по ул. Молодогвардейская, ул. Маяковского, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, далее - по своему маршруту;- в обратном направлении - по ул. Вилоновская, ул. Галактионовская, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская, далее - по своему маршруту.Просим горожан с пониманием относиться к необходимости работ на водоводе и заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.