В Самаре временно изменен маршрут троллейбусов №6

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по переключению троллейбусной линии для организации движения по постоянной схеме в период са будет приостановлено движение троллейбуса маршрута № 6 на транспортной развязке с улицей Шоссейная.Обращаем внимание, что в указанный период троллейбусы маршрута № 6 будут следовать по укороченной схеме: от Губернского рынка до остановочного пункта «Хлебозавод № 3».Просим горожан с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам и заблаговременно планировать свой маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.