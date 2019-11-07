В Самаре возобновляется движение троллейбусного маршрута № 10 "Клуб Мир - СЗКС"
7 ноября 2019 16:47
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Социум
7 ноября 2019 17:00
Специалисты провели рейд по самарским многоквартирным домам с целью проверки работы внутридомового газового оборудования. Социум
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7 ноября 2019 16:47
С 8 ноября. Социум
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7 ноября 2019 16:34
Представители конкурсной комиссии отметили, что ребята с недетской серьезностью отнесли к теме и в своих работах постарались максимально её раскрыть. Социум
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Здравоохранение
6 ноября 2019 18:46
Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом. Здравоохранение
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5 ноября 2019 15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом. Здравоохранение
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5 ноября 2019 13:45
Мероприятие организовано в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина». Здравоохранение
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Новости медицины
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Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
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10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
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Туризм
7 ноября 2019 13:49
В девяти вагонах поезда будут открыты тематические экспозиции. Туризм
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7 ноября 2019 11:24
В санаториях Самарской области поздней осенью тратят на санаторное проживание, питание и лечение 2280 рублей в день. Туризм
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2 ноября 2019 18:06
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Образование
6 ноября 2019 22:56
На должность руководителя вуза претендуют всего два человека. Образование
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6 ноября 2019 12:58
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол. Образование
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6 ноября 2019 10:40
Решение о том, что это необходимо закрепить на законодательном уровне, было принято в Совете Федерации по итогам заседания тематического круглого стола. Образование
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Культура
7 ноября 2019 15:32
Одним из организаторов выставки стало Полномочное представительство Губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве Российской Федерации. Культура
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6 ноября 2019 12:16
Жители региона смогут ознакомиться с культурой и древними традициями чувашской земли. Культура
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5 ноября 2019 17:56
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области. Культура
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Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
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Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
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Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
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25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
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Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
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3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
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1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
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Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
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Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
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22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
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Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
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5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
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14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
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8 сентября 2019 17:31
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7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
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7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
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