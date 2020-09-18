В Самаре ведется жесткий контроль за масочным режимом

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В пятницу, 18 сентября, в Администрации городского округа Самара с участием заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, Главы Самары Елены Лапушкиной, руководителей департаментов и администрации внутригородских районов, представителей министерств и Роспотребнадзора прошло заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Практика ежедневного проведения местных штабов у нас была и ее нужно возобновлять. Это вызвано эпидемиологической ситуацией, в которой находится Самара. Первую волну инфекции нам удалось пройти и не допустить коллапса системы здравоохранения. Но сейчас мы видим ухудшение показателей, рост числа инфицированных, даже по сравнению с Тольятти, где в начальный период эпидемии было максимальное число заболевших. Это видно и по ситуации в лечебных учреждениях. Ситуация вызывает озабоченность. Помимо объективных причин, связанных с приближением сезона подъема респираторных заболеваний, есть и другие причины, которые способствовали росту заболеваемости. Это полная потеря населением бдительности и внимания к собственному здоровью. А на уровне муниципальных властей – ослабление контроля за соблюдением ограничительных мер. Что мы видим в транспорте? Практически никто не надевает маску, включая кондукторов и водителей. Даже пожилые люди – а это группа высокого риска – ездят без масок. В торговых центрах? Даже в аптеках! Посетители и сами сотрудники не соблюдают ни масочный режим, ни нормы дистанцирования, контроля за этим также нет», - такими словами начал заседание штаба Александр Фетисов.

Напомним, на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространений коронавирусной инфекции. Согласно постановлению в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию. Рекомендовано сохранять режим самоизоляции людям старше 65 лет и лицам, которые имеют хронические заболевания.

«Я бы хотел, чтобы все задали себе один вопрос: почему они до сих пор не заболели? Я предложу два варианты ответа: либо повезло, либо выполняются те превентивные простые меры, которые необходимы для безопасности: ношение масок, мытье рук, соблюдение социальной дистанции», - обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Шерстневой, в настоящее время наблюдается ежедневный рост заболевших коронавирусной инфекцией. Так, сегодня только в Самаре зафиксировано 59 случаев заболевания коронавирусом. Выявляемость инфекции обеспечивают лабораторные исследования, которые держатся на стабильно высоком уровне. Основная их часть фиксируется среди людей, обратившихся с признаками ОРВИ.

«Граждане перестали уделять должное внимание безопасности: ношению масок, соблюдению дистанции, сокращению общения. А при нарушении санитарных правил остается риск роста заболеваний. Осложняет ситуацию и то, что граждане при первых признаках проявления респираторных заболеваний не спешат обращаться к врачу. Не нужно забывать, что помимо коронавирусной инфекции ожидается сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом. Одна из профилактических мер – это вакцинация», - отметила Светлана Архипова.

Прививочная кампания стартовала в начале сентября. В первую очередь вакцинации подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании. Это дети, школьники и студенты; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Самаре реализуется целый комплекс мероприятий: ведется проверка объектов потребительского рынка на соблюдения правил безопасности, общественного транспорта, действует температурный контроль в образовательных учреждениях, проводится разъяснительная работа с горожанами, дезинфицируются общественные места, подъезды, детские и спортивные площадки.

В частности, санитарная обработка городских территорий проводится в непрерывном режиме уже более 5 месяцев. Также продолжается работа по дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок на придворовых территориях. Они выполняются силами обслуживающих организаций: УК, ТСЖ, ЖСК. Особое внимание уделяется контактным поверхностям: ручкам, кнопкам домофона и лифтов, перилам, почтовым ящикам.

Санобработку проходит и городской общественный транспорт. Для регулярной мойки и дезинфекции используются хлорсодержащие препараты, одобренные Роспотребнадзором, например «Хлорамин Б».

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки темпы и объемы работ по дезинфекции в ближайшее время снижать не планируется.

Регулярно проводятся рейды в общественном транспорте, проверяется соблюдение масочного режима сотрудниками и пассажирами. Однако, если раньше с пассажирами проводили беседу о важности использования средств индивидуальной защиты, то сейчас возобновляется практика высаживания пассажиров без масок из общественного транспорта.

«В общественном транспорте никто не должен находиться без маски. В настоящее время наблюдается рост заболевших коронавирусом. Для сохранения жизни и здоровья горожан мы будем принимать жёсткие меры – общественный транспорт не тронется, пока пассажир либо не наденет маску, либо не выйдет из салона», - прокомментировала Елена Лапушкина.

Стоит отметить, что за неисполнение правил поведения на несознательных граждан может быть составлен протокол. Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП штрафы для граждан составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: для граждан — от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

На особом контроле и образовательные учреждения. В целях обеспечения безопасных условий в школах и детских садах организованы отдельные входы, чтобы разделить потоки детей, «фильтры» обязательной термометрии как для детей, так и для педагогов. Наблюдение за состоянием здоровья проводится в течение всего дня. Если у ребенка обнаружат признаки респираторной инфекции, его сразу изолируют от здоровых детей до прихода родителей или при необходимости помогут госпитализировать.

Все школы Самарской области сегодня работают с учетом правил, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Их главный принцип – минимизировать общение детей из разных классов. Все школы оснащены необходимым количеством рециркуляторов воздуха и средствами для дезинфекции помещений.

Проводятся проверки объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания на предмет соблюдения правил работы: наличия разметки для покупателей, рециркуляторов воздуха, проведения дезинфицирующей обработки, соблюдение масочного режима и пр. В настоящее время составлено около 250 протоколов на общую сумму порядка 3 000 000 руб.

«Чтобы сдержать рост заболеваемости, нужен четкий систематический контроль, жесткая административная работа. Главам районов нужно знать, сколько заболевших в их районе, кто проходит лечение дома, проверять соблюдение самоизоляции. Взять на личный контроль этот вопрос! Также под контролем должна быть работа по дезинфекции домов, общественных пространств, транспорта, соблюдение противоэпидемических мер на объектах потребрынка. Соответственно, нужно применять меры ответственности к нарушителям. Также нужно проверить эффективность входного утреннего контроля в образовательных учреждениях. Нельзя допустить массовой заболеваемости. Управленческими действиями можно эту ситуацию изменить», - отметил Александр Фетисов.

«Никто не отменял повышенных мер санитарной безопасности, поэтому абсолютно необходимо соблюдать масочный режим, мыть руки, не забывать о социальной дистанции в магазинах, транспорте, общественных местах. Уверена, что здоровье и благополучие близких людей важно для каждого жителя города. А это во многом сейчас зависит от того, как горожане будут соблюдать все необходимые меры личной гигиены. Прошу всех жителей города отнестись к этому максимально ответственно», - добавила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.