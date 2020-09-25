В Самаре в усиленном режиме продолжаются рейды по предприятиям и объектам потребрынка

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В Самаре по поручению главы города Елены Лапушкиной усилен контроль по противодействию распространения коронавирусной инфекции и соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности на предприятиях и в общественных местах: объектах потребрынка, общественного питания бытового обслуживания.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли совместно с администрациями внутригородских районов в ежедневном режиме контролирует соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора на предприятиях и объектах потребительского рынка в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По словам руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислава Зотова в фокусе внимания соблюдение масочного режима на предприятиях и режима приема пищи, социального дистанцирования, входной температурный контроль и наличие рециркуляторов для обеззараживания воздуха. По итогам мониторинга информация о нарушениях направляется в управление гражданской защиты и Роспотребнадзор.

Только в Ленинском районе в контролирующие органы направлено уже более 100 материалов. Нарушители привлекаются к административной ответственности вплоть до прекращения деятельности.

«На сегодняшний день из 175 предприятий города проверено 121. В ближайшее время рейды продолжатся в усиленном режиме. Планируется, что каждое предприятие будет проверено не единожды», - отметил Владислав Зотов.

Благодаря строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер на одном из производственных предприятий Железнодорожного района Самары даже удалось снизить уровень заболеваемости сотрудников сезонными острыми респираторными заболеваниями по сравнению с весенним периодом текущего года.

«Все производственные смены были разведены с целью сокращения контактов между сотрудниками, обеспечили персонал защитными масками и антисептическими средствами. Кроме того, закуплены обеззараживающие рециркуляторы воздуха для оборудования мест пребывания работников», - пояснила директор по персоналу производственного предприятия Юлия Алешина.

Крупное производственное предприятие в Ленинском районе Самары, помимо обеспечения масками и антисептическими средствами, проводит вакцинацию сотрудников от сезонных вирусных инфекций по желанию. В каждом производственном помещении предприятия размещены информационные памятки для сотрудников и разметка территории для напоминания о необходимости соблюдения физической дистанции.

Один из кинотеатров Самары на Московском шоссе также подошел к вопросу безопасности сотрудников и посетителей с должной ответственностью. После каждого сеанса проводится проветривание и дезинфекция залов, всем посетителям бесплатно выдаются маски и предоставляется возможность воспользоваться антисептиками. Кроме того, в каждом зале организована посадка посетителей с соблюдением необходимой физической дистанции, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации