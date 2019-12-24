В Самаре в рамках проведения праздника Ханука состоится показ женских национальных головных уборов
24 декабря 2019 14:04
79
Мероприятие организовано городской еврейской национально-культурной автономией «Тарбут лаАм» («Культура народу») города Самара при поддержке Администрации Самары.
Цели мероприятия: укрепление межнационального сотрудничества в области культуры и искусства, ознакомление общественности с ценностями и достижениями народов.
Отметим, что в Самаре впервые проводится дефиле в еврейских женских головных уборах.
Во время праздничного мероприятия выступит национальный ансамбль «Мазл Тов».
Отметим, что испокон веков еврейские национальные праздники сопровождались этнической музыкой. Для сохранения данной традиции и планируется участие музыкального коллектива, исполняющего клезмерскую музыку – музыку восточно-европейских евреев с ее особенным стилем исполнения.
Ведущий программы – Заслуженный артист Самарской области, лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», Марк Коган.
Более подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте Федеральной еврейской национально-культурной автономии - по ссылке.
Мероприятие приурочено к национальному празднику Ханука. Это религиозный праздник, который отмечают евреи по всему миру. Ханука в переводе с иврита - «освящение, обновление»; празднуется восемь дней, начиная с 25 числа третьего месяца еврейского года — кислева.
Каждое национальное мероприятие проводится в целях сохранения генетической памяти о предках, уважения к своей истории, знания родной национальной культуры. Кроме того, это всегда - значительный фактор формирования толерантного сознания.
Активное участие в таких мероприятиях принимают национально-культурные автономии, что также способствует укреплению межнационального согласия, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2019 15:18
Получатели семейной ипотеки могут оформить ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6%. Социум
26
24 декабря 2019 14:20
Первой и важнейшей составляющей работы конвоиров является обязанность оградить от опасности законопослушное население. Социум
72
24 декабря 2019 14:04
Цели мероприятия: укрепление межнационального сотрудничества в области культуры и искусства, ознакомление общественности с ценностями и достижениями... Социум
78
Здравоохранение
24 декабря 2019 13:27
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
97
24 декабря 2019 10:31
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
126
24 декабря 2019 09:59
Пока регистрируется на неэипдемическом уровне. Здравоохранение
139
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
225
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14992
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14843
Туризм
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
170
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
184
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
798
Образование
24 декабря 2019 13:20Возле "Самара Арены" планируют построить межвузовский студгородок
Финансирование будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства. Образование
105
24 декабря 2019 09:43
Число участников проекта по всей России уже достигло 14 миллионов. Образование
161
23 декабря 2019 18:49
«Урок цифры» — это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников для вовлечения их в цифровую... Образование
322
Культура
24 декабря 2019 15:25
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство." Культура
8
24 декабря 2019 14:33
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". Культура
62
24 декабря 2019 14:01
В программе – шоу-программа для детей и взрослых. Культура
81
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
186
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15559
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
83
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
121
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
278
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
445
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
592
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
378
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1147
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
802
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
740
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
450
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
699
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
801
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1055
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2190
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2697
Мероприятия